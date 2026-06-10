Риелтор назвала препятствие для продажи квартиры Пугачевой

Риелтор Гордеева: Продаже квартиры Пугачевой препятствует «капкан звездной биографии»

Основатель агентства недвижимости «Безфильтров» Ригина Гордеева в беседе с ТАСС объяснила, почему квартира, предположительно принадлежащая Алле Пугачевой, до сих пор не нашла покупателя.

Речь идет об объекте площадью 300 квадратных метров в жилом комплексе «Филипповский» в районе Арбата, который в апреле был выставлен на продажу за пять миллионов долларов (391,2 миллиона рублей). В сделку также входят два машино-места.

По словам Гордеевой, главная проблема — «капкан звездной биографии». Имя певицы привлекает внимание, но одновременно сужает круг потенциальных покупателей: «Как интересно, квартира Пугачевой», — думают одни, а другие спрашивают: «Зачем мне жить в квартире, которую знает вся страна?», рассказала эксперт.

Кроме того, рынок сверхдорогой недвижимости в центре Москвы сейчас переживает «охлаждение роскошного спроса», подчеркнула Гордеева. Покупатели стали более рациональными и избирательными. По мнению риелтора, за 400 миллионов рублей они выбирают не между соседями по «Филипповскому», а между всеми элитными объектами столицы — клубными домами, новыми делюкс-проектами, пентхаусами, особняками и резиденциями.

Ранее сообщалось, что дача Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала в цене. Объект подешевел на 10 миллионов рублей. Сейчас дачей с личным пирсом владеет внук Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков.