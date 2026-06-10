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06:00, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Парень изучил соцсети будущей девушки и узнал неожиданную правду о ней

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KaterynaUKR / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Sad-Rip7344 поделился историей о том, как изучил соцсети будущей девушки и узнал неожиданную правду о ней. Парень признался, что теперь не знает, как ему быть с новой знакомой.

Автор рассказал, что после восьми месяцев одиночества отважился на знакомство с девушкой в профильном приложении. Пара сразу нашла общий язык, но общение они вели исключительно в письменном виде. «Мы договорились встретиться впервые позже в этом месяце, когда наши графики совпадут. А несколько дней назад я нашел ее аккаунты в социальных сетях. Изучив их, я заметил, что она в той или иной степени знакома с несколькими членами моей семьи. Наш город, впрочем, не очень большой, поэтому мне не показалось это чем-то странным», — написал парень.

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Однако через пару дней во время очередной беседы девушка внезапно спросила его фамилию. После этого она назвала и фамилию своей матери. Так молодые люди выяснили, что их матери — двоюродные сестры, а потому и сами они состоят друг с другом в родстве.

«Сейчас я сижу и пытаюсь понять, что это все значит и имеет ли это вообще значение? Часть меня думает, что нам, наверное, лучше просто забыть об этом, но другая часть задается вопросом, действительно ли это такая уж большая проблема», — посетовал парень.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о драме, разыгравшейся в ее семье еще до ее рождения. В ней оказались замешаны ее дядя и тетя — родные брат и сестра ее матери. Когда они были подростками, родители застали их вместе в постели в ситуации, которую трудно было бы неправильно истолковать, после чего выгнали из дома.

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