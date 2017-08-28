«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей

Совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей. Об этом заявил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, сообщает РИА Новости в понедельник, 28 августа.

Объем выплат по возмещению вкладов и затраты на санацию коррелируют с объемом отрицательного капитала в балансе банков, напомнил он. «Пик пришелся на 2016 год, в котором число страховых случаев составило 88, а страховые выплаты превысили 530 миллиардов рублей. Рекордный размер этого показателя в 2016 году обусловлен, прежде всего, крупными страховым случаями: "Интеркоммерц" (64,3 миллиарда рублей), Росинтербанк (49,2 миллиарда рублей) и Внешпромбанк (45 миллиардов рублей)», — отметил Путиловский.

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Рекорд по размеру «дыры» среди банков, утративших лицензии ЦБ, поставил Внешпромбанк — 210,1 миллиарда рублей, указывает глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. На втором месте — Татфондбанк (118,3 миллиарда рублей), на третьем — «Российский Кредит» (75,7 миллиарда рублей), на четвертом — «Интеркоммерц» (65,1 миллиарда рублей), на пятом — «БФГ Кредит» (47,4 миллиарда рублей).

В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.

Банк России с 2013 года вывел из финансовой системы более 300 банков. С начала 2017 года регулятор отозвал 38 лицензий.