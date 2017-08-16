«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась в четыре раза

«Дыра» в капитале банка «Югра» выросла более чем в четыре раза: с 7,04 миллиарда рублей до 31,14 миллиарда рублей. Об этом в среду, 16 августа, пишут «Известия» со ссылкой на приказ временной администрации кредитной организации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как отмечает издание, «Югре» предписано создать дополнительные резервы в размере 24,1 миллиарда рублей. В приказе называются активы банка: кредиты различным компаниям и ценные бумаги, которые, по мнению временной администрации, требуют наращивания дополнительных резервов.

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14 августа пресс-служба совладельца кредитной организации Алексея Хотина сообщила, что принц из Саудовской Аравии может войти в капитал банка «Югра» в случае восстановления его работы.

Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля. С 10 июля ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению «Югрой» сроком на полгода.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, на 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.

На 7 августа Сбербанк и ВТБ 24 выплатили 137,7 миллиарда рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Югра», что составляет 80 процентов общей суммы компенсации.