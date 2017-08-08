Сбербанк и ВТБ 24 выплатили 140 миллиардов рублей вкладчикам «Югры»

Сбербанк и ВТБ 24 выплатили 137,7 миллиарда рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Югра», что составляет 80 процентов общей суммы компенсации. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Rambler News Service со ссылкой на представителей кредитных организаций.
При этом Сбербанк на 7 августа возместил 80,7 миллиарда рублей 94 тысячам бывших клиентов «Югры», ВТБ 24 — 57 миллиардов рублей 71 тысяче вкладчиков, отмечает агентство.
Банк «Открытие» выплатил 78 процентов от своего объема страховых выплат, «Уралсиб» — 83,7 процента, сообщили представители банков, не назвав конкретных сумм.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам «Югры» 20 июля через Сбербанк, ВТБ 24, «Россельхозбанк», «Открытие» и «Уралсиб».
Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля. С 10 июля ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению «Югрой» сроком на полгода.
По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, на 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.