Вкладчики «Югры» получили компенсации на 79 миллиардов рублей

Сбербанк выплатил страховое возмещение вкладчикам «Югры» на сумму 50,4 миллиарда рублей. С учетом участия остальных банков-агентов клиенты получили 78,6 миллиарда рублей или 46 процентов от запланированного объема выплат (169,2 миллиарда рублей). Об этом во вторник, 25 июля, пишет Rambler News Service.

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RNS указывает, что ВТБ 24 выплатил вкладчикам 26 миллиардов рублей, Россельхозбанк — 2,2 миллиарда. «Агентами по выплате являются также банки "Открытие" и "Уралсиб", они пока не опубликовали актуальную статистику», — пишет агентство.

Ранее 25 июля стало известно, что «Югра» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ЦБ. Финансовая организация просит признать решения и действия регулятора незаконными.

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Позднее глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил, что Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изначально решили приостановить выплаты вкладчикам «Югры» после протеста Генпрокуратуры. Тем не менее после длившихся до полуночи консультаций было решено производить выплаты в соответствии с графиком.

Временная администрация была назначена в банк «Югра» 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.