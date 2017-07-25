«Югра» подала иск против ЦБ в Арбитражный суд Москвы

Банк «Югра» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ЦБ. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы суда.

Агентство пишет, что банк подал заявление о признании решений и действий регулятора незаконными. Подробности и предмет иска не уточняются.

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19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Позднее глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил, что Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изначально решили приостановить выплаты вкладчикам «Югры» после протеста Генпрокуратуры. Тем не менее после длившихся до полуночи консультаций было решено производить выплаты в соответствии с графиком.

Временная администрация была назначена в банк «Югра» 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.