ЦБ и АСВ ночью приняли решение начать выплаты вкладчикам «Югры»

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изначально решили приостановить выплаты вкладчикам банка «Югра» после протеста Генпрокуратуры. Тем не менее после длившихся до полуночи консультаций, было решено производить выплаты в соответствии с графиком. Об этом заявил президент ВТБ 24 Михаил Задорнов, передает Rambler News Service.

По мнению Задорнова, это решение являлось «единственно возможным». «Банк "Югра" контролирует временная администрация, а не прошлые собственники. Любая двусмысленность в этой ответственности вызывает вопросы у вкладчиков», — сказал он. Глава ВТБ 24 добавил, что сейчас обратного пути нет.

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19 июля Генпрокуратура обжаловала решение о введении временной администрации и моратория на требований кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Временная администрация была назначена в банк «Югра» 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.

Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев.