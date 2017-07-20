Генпрокуратура вызвала главу АСВ

Генеральная прокуратура направила в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) телефонограмму с просьбой направить в ведомство руководителя АСВ Юрия Исаева и главу временной администрации в банке «Югра» Дмитрия Онегина. Об этом в четверг, 20 июля, пишет Rambler News Service со ссылкой на соответствующий документ.

«В соответствии со статьей шестой Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с проводимой Генпрокуратурой проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 часам 20 июля направить в Генпрокуратуру представителей госкорпорации и руководителя временной администрации», — приводит агентство выдержку из телефонограммы.

В АСВ комментировать эту информацию не стали.

Ранее 20 июля глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил, что Банк России и АСВ изначально решили приостановить выплаты вкладчикам «Югры» после протеста Генпрокуратуры. Тем не менее после длившихся до полуночи консультаций было решено производить выплаты в соответствии с графиком.

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Временная администрация была назначена в банк «Югра» 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.

Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев.