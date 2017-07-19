Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ по «Югре»

Генеральная прокуратура России опротестовала и потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Об этом в среду, 19 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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«Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов», — пояснил он.

Основания для назначения временной администрации отсутствуют, добавил Куренной. «"Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности», — отметили в Генпрокуратуре.

Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета размером более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, добавили там.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.