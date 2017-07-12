Набиуллина прокомментировала ситуацию вокруг банка «Югра»

Решение по банку «Югра» не предопределено. Об этом в среду, 12 июля, в интервью радиостанции Business FM заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В данный момент в финансовой организации работает временная администрация, которую ЦБ ввел 10 июля 2017 года. По словам Набиуллиной, она должна оценить масштаб проблем и получить доступ к первоисточникам.

«После этого будет принято соответствующее решение», — подчеркнула она.

Ожидается, что обследование финансового состояния банка может продолжится до шести месяцев. В свою очередь, акционеры банка, включая держателя контрольного пакета акций Алексея Хотина, готовы сотрудничать с Центробанком в решении всех возникших вопросов и намерены поддержать финучреждение.