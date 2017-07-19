АСВ сообщило о выплате возмещения вкладчикам «Югры» в соответствии с графиком

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет осуществлять выплаты вкладчикам банка «Югра» в соответствии с запланированным графиком. Об этом в среду, 19 июля, сообщила пресс-служба АСВ, передает Rambler News Service.

Согласно информации, размещенной на сайте Агентства, выплата компенсаций начнется в четверг, 20 июля. Банками-агентами, которые участвуют в процессе, выбраны Сбербанк, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк и «Уралсиб».

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Ранее 19 июля Генпрокуратура России опротестовала и потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения.

Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета размером более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.