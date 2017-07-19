Банк России рассмотрит претензии Генпрокуратуры по «Югре»

Банк России рассмотрит протесты Генеральной прокуратуры с требованием отменить приказы о введении временной администрации в банке «Югра» в срок до 21 июля. Об этом в среду, 19 июля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на заявление регулятора.

«Мы подтверждаем получение протестов. В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами», — сказано в сообщении ЦБ.

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При этом Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты пострадавшим клиентам финансовой организации начнутся в срок, 20 июля.

Ранее 19 июля Генпрокуратура опротестовала и потребовала отменить приказы Банка России о введении временной администрации в «Югре» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов. Высший надзорный орган считает, что введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета размером более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов.

Регулятор ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля. Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.