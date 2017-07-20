АСВ начало выплаты пострадавшим вкладчикам «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка «Югра». Соответствующая информация содержится в сообщении, размещенном на сайте АСВ в четверг, 20 июля.

Там также сказано, что прием заявлений от клиентов и выплаты производятся через банки-агенты — Сбербанк, ВТБ 24, «Открытие», «Уралсиб» и Россельхозбанк. Страховка покрывает вклады размером до 1,4 миллиона рублей.

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19 июля АСВ уведомило о том, что выплаты вкладчикам «Югры» начнутся в срок. В тот же день Генпрокуратура опротестовала и потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения.

Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета размером более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев.