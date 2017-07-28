У банка «Югра» отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение об отзыве вступило в силу с 28 июля 2017 года.

В ЦБ отметили, что временная администрация — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения.

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Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества. «Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка», — говорится в сообщении. Указывается, что ЦБ в 2017 году шесть раз информировал Генеральную прокуратуру о фактах вывода организацией активов.

Кроме того, отмечается, что план санации «Югры», представленный его мажоритарным акционером Алексеем Хотиным, признан нереалистичным. Финансовое оздоровление банка сочли экономически нецелесообразным.

План санации предусматривал, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены «Югрой» в течение 10 лет согласно представленному графику, поясняли в его пресс-службе.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода.

С отзывом лицензии возможность санации кредитного учреждения, которая обсуждалась в последние две недели, была ликвидирована.