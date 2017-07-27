Владелец «Югры» представил план спасения банка

Мажоритарный акционер «Югры» Алексей Хотин представил в ЦБ план финансового оздоровления банка, предусматривающий возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 миллиардов рублей в течение 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Бизнесмен готов в случае санации кредитной организации предоставить финансовую помощь в размере 21 миллиарда рублей.

План санации «Югры» предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены «Югрой» в течение 10 лет согласно представленному графику, пояснили в пресс-службе Хотина.

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Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода.

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Согласно оценке Forbes, состояние Хотина составляет 950 миллионов долларов. По информации издания, помимо банка «Югра», в числе его активов свыше двух миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду, компания Exillon Energy.