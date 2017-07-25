ЦБ не обращался в МВД по факту возможного вывода активов из «Югры»

Центральный банк не обращался в МВД по факту возможных преступных выводов активов из «Югры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

«В Следственный департамент и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России материалов о возможном преступном выводе активов из банка "Югра" из Центробанка России не поступало», — отметили там.

Ранее 25 июля сообщалось, что «Югра» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ЦБ. Финансовая организация просит признать решения и действия регулятора незаконными.

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Временная администрация была назначена в банк «Югра» 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.