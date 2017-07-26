Бывший глава «Югры» опроверг слова зампреда ЦБ о манипуляциях с вкладами

Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев выступил с открытым обращением, в котором опроверг высказывания зампреда Банка России Василия Поздышева и директора департамента банковского надзора Анны Орленко о возможных манипуляциях банка с вкладами.

Напомним, в рамках пресс-конференции, прошедшей 10 июля, они заявили журналистам: «Самое известное нарушение — забалансовые вклады. Банк находится на ограничении привлечения вкладов, но в последнее время появляется активная реклама». Об этом сообщали СМИ пресса, ссылаясь на слова Поздышева.

Дмитрий Шиляев подчеркнул, что публичные высказывания Василия Поздышева не соответствует действительности и опровергаются соответствующими актами проверок Центрального банка, проведенными в период 2014-2017 годов. Последняя проверка ЦБ, которая завершилась в июле 2017-го, также показала соответствие реестра обязательств «Югры» перед своими вкладчиками данным бухгалтерского учета банка.

В настоящий момент банки, выплачивающие страховое возмещение, уже выдали порядка 50 процентов от общего объема компенсации, но никаких нарушений и вкладов вне баланса не выявлено.

Шиляев указывает, что на пресс-конференции Поздышев также заявлял, что ЦБ передал материалы по делу о «выводе активов» в МВД. Однако, и эту информацию соответствующие органы опровергли.

Такие заявления порочат честь и достоинство руководителей и акционеров банка, а также подрывают репутацию кредитного учреждения, подчеркнул Шиляев.