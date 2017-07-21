ЦБ ответил на протесты Генпрокуратуры по «Югре»

ЦБ направил в Генпрокуратуру разъяснение своей позиции по банку «Югра». Об этом в пятницу, 21 июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении банка "Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — сообщили в ЦБ.

Ранее, 20 июля, глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил, что Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изначально решили приостановить выплаты вкладчикам «Югры» после протеста Генпрокуратуры. Тем не менее после длившихся до полуночи консультаций было решено производить выплаты в соответствии с графиком.

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19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.

Временная администрация была назначена в банк «Югра» 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.