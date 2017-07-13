Глава ЦБ пообещала полностью зачистить банковский сектор России

ЦБ будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции. Об этом в четверг, 13 июля, в ходе Международного финансового конгресса заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает Rambler News Service.

«Низкое качество конкуренции так же плохо, как и ее отсутствие. Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — подчеркнула она.

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Обеспечить здоровую конкуренцию на рынке регулятор планирует, завершив очистку банковского сектора. «Это означает полный вывод с рынка недобросовестных игроков», — пояснила Набиуллина.

12 июля глава ЦБ заявила, что собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов нельзя пускать за рубеж на время сбора доказательств.

Двумя днями ранее регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», входившего в топ-50 российских банков, на три месяца, также была назначена временная администрация на полгода. Зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что в банке обнаружены признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами. Набиуллина отмечала, что решение по банку «Югра» не предопределено.