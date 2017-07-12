ЦБ предложил запретить главам сомнительных банков выезжать из России

Банк России предлагает через суд не выпускать за рубеж собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов на время сбора доказательств. С такой инициативой выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью радиостанции «Бизнес FM».

«Мы действительно часто встречаемся с тем, что собственники и менеджеры банков, из которых выведены активы, бегут к своим активам, в те места, где уже находятся эти активы, и затем их сложно экстрадировать», — заявила Набиуллина.

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Она добавила, что даже когда выдачи происходят, минует несколько лет. Самое сложное после этого — вернуть активы. «Даже если людей возвращают через три-четыре года, с активами гораздо сложнее», — подчеркнула глава Центробанка.

10 июля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», входившего в топ-50 российских банков, на три месяца, также была назначена временная администрация на полгода.

Заместитель председателя регулятора Василий Поздышев сказал, что в банке обнаружены признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами.