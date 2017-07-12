ЦБ призвал не спешить с выводами о ситуации вокруг «Югры»

Спешить с прогнозами о ситуации вокруг банка «Югра» не следует. Об этом в среду, 12 июля в интервью газете «Коммерсантъ» заявил Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя Центробанка.

«Временная администрация проводит обследование финансового состояния банка. Давайте подождем результатов», — призвал Тулин.

Он пояснил, что ЦБ должен предупреждать проблемы, а не ожидать их появления. При этом, процесс надзора может стать гораздо эффективнее, если организовать его в качестве открытого и честного диалога регулятора и финансового учреждения, когда ЦБ предупреждает банк о вероятных рисках и опасностях.

Напомним, что Банк России ввел временную администрацию в банк «Югра» в понедельник, 10 июля. Ожидается, что обследование финансового состояния банка может продолжится до шести месяцев. При этом, держатель контрольного пакета акций «Югры» Алексей Хотин и руководство кредитной организации настроены на конструктивный диалог с Банком России и представителями АСВ. В своем сообщении, президент финучреждения Алексей Нефедов заявил о готовности поддерживать банк до полного финансового оздоровления.