Набиуллина предупредила о превращении банковской системы в большой ломбард

Приверженность российских финансовых организаций залоговому кредитованию может превратить банковскую систему в один большой ломбард. Об этом в четверг, 13 июля, в ходе выступления на XXVI Международном банковском конгрессе заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает Rambler News Service.

«Еще один крупный пласт проблем связан с залогами. О чем речь? В российской банковской системе значительная часть кредитования — это залоговое кредитование», — отметила она.

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Залог — хороший инструмент мотивации заемщика возвращать долг, добавила Набиуллина. «Но при этом мы видим, что многие банки, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залога как на источник погашения кредита, иногда даже выдавая кредиты предбанкротным предприятиям, рассматривая именно качество их залога», — приводит агентство ее слова.

Ранее 13 июля глава ЦБ также заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции. «Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — подчеркнула она.

