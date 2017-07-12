Бизнес
 

Эксперт раскритиковал политику ЦБ по массовому отзыву банковских лицензий

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Михаил Делягин
Михаил Делягин

Стратегия Банка России по зачистке банковского сектора, начатая еще в 2013 году, создает угрозы для российской экономики. такую точку зрения высказал «Ленте.ру» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его мнению, ЦБ создает невыносимые условия для существования российской экономики, «по сути дела уничтожает ее своей сверхжесткой финансовой политикой», экономика сыпется, и банки умирают вместе с ней. «Люди разваливают банковскую систему», — констатирует экономист.

Отраслевые эксперты также обращают внимание на то, что проводимая ЦБ зачистка отрасли противоречит им же провозглашенному курсу на стабильный по отношению к иностранным валютам рубль и низкую инфляцию. Это связано с тем, что для котировок национальной валюты активность регулятора по отзыву лицензий является негативным фактором: закрытие крупных финансовых организаций ослабляют рубль.

На весну 2016 года стоимость зачистки банковского рынка превышала триллион рублей.

10 июля Центробанк отозвал лицензии у «Сталь Банка» и банка «Премьер Кредит». В тот же день была введена временная администрация в «Югре», входящего в топ-30 крупнейших российских банков. По предварительной оценке, банкротство «Югры» станет самым большим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и одним из крупнейших коллапсов в банковском секторе России. Объем застрахованных депозитов банка превышает 170 миллиардов рублей, которые придется вернуть клиентам банка.

В самом банке рассчитывают на то, что до лишения лицензии дело не дойдет. «Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время», — отмечает президент «Югры» Алексей Нефедов. По его словам, все нормативы и требования к капиталу «выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью». Руководство ЦБ также косвенно признает отсутствие проблем с ликвидностью у «Югры». «Решение о введении временной администрации — это очень серьезное решение, тем более для банка, который ликвиден», — заявлял 10 июля зампред Банка России Василий Поздышев.

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