Аналитики поверили в успешную санацию «Югры»

10 июля в банке «Югра», входящем в топ-30 российских кредитных организаций, была введена временная администрация. В ближайшие полгода Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обследует финансовое состояние «Югры» и примет решение о ее санации. По прогнозу экспертов, регулятор предпочтет заняться именно оздоровлением банка, а не его ликвидацией.

По мнению наблюдателей, регулятор поступил взвешенно. «Надо будет дождаться работы временной администрации. Возможно, что будет принято решение о финансовом оздоровлении кредитной организации, ну, и соответственно, тогда вообще никаких вопросов, никаких проблем не будет, ни у вкладчиков, ни у юридических лиц, которые работали с этим банком», — так комментирует ситуацию с «Югрой» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Все-таки очень крупный банк. Конечно, хотелось бы, чтобы он санировался», — говорит эксперт.

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, претензии ЦБ к «Югре» менее масштабны, чем были к Татфондбанку.

В свою очередь, управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев обращает внимание на следующее: Банк России не предпринял сразу действий по отзыву лицензии у «Югры». А раз так, то вероятность санации учреждения действительно существует.

Другой довод в пользу санации приводит эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. По его словам, «на данный момент очень существенным аргументом в пользу возможного спасения кредитной организации через процедуру санации является тот факт, что в банке находился колоссальный объем вкладов частных и юридических лиц — более 180 миллиардов рублей».

В целом, аналитики сейчас склонны рассуждать о методах, помощью которых «Югра» может быть спасена. «Нельзя исключать, что Банк России может опробовать на "Югре" и новую схему санации [под контролем ЦБ]», — предполагает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Аналогичных взглядов придерживается и Анатолий Аксаков. «Рассчитываю, что все-таки этот банк будет санирован с помощью новых процедур, которые сейчас утверждены законом», — полагает глава думского комитета. «В то же время рассчитываю, что у банка есть необходимый объем активов, которые позволят ему эффективно функционировать и в случае необходимости, чтобы ЦБ мог войти в капитал и нарастить капитал до размеров, необходимых для соблюдения нормативов», — добавляет Аксаков.

Судя по информации, поступающей от менеджмента «Югры», основной владелец банка Алексей Хотин «планирует поддерживать его до полного финансового оздоровления». «Главное, чтобы нам позволили сделать это», — оговариваются в банке.

Ранее 10 июля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» на три месяца, также была назначена временная администрация на полгода.

По размеру активов Банк «Югра» входит в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.