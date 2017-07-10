Поддержка банка «Югра» продлится до финансового оздоровления

Собственник банка «Югра» Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

Как подчеркнул президент банка Алексей Нефедов, руководство не теряет уверенности и прикладывает все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. «За последний месяц акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надёжность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами», — заявил Нефедов.

Он также отверг обвинения в незаконном выводе активов и нецелевом инвестировании: «Мы категорически отрицаем, что банк незаконно выводил активы, привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Вся отчетность банка, которая предоставлялась регулятору, соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью», — подчеркнул президент банка.

10 июля банк России ввел временную администрацию в кредитную организацию на срок до шести месяцев. За это время эксперты должны обозначить круг проблем и предложить оптимальное их решение. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО БАНК «ЮГРА» приостановлены.

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.

