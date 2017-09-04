ЦБ ввел механизм экстренного предоставления ликвидности банкам

Банк России создал дополнительный механизм экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) банкам, говорится в сообщении регулятора. Система является аналогом международной практики, введенной во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Банки, испытывающие временные проблемы с ликвидностью, смогут обратиться за ней в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов ЦБ. Деньги будут предоставляться в рублях на срок не более 90 календарных дней.

Ставка по этому механизму будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта.

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Для рассмотрения Банком России вопроса о предоставлении ликвидности в рамках МЭПЛ банк обращается с ходатайством в подразделение регулятора, осуществляющее надзор за деятельностью данного банка. К ходатайству банк, в частности, должен приложить информацию о причинах возникновения потребности в МЭПЛ, а также прогнозный график притоков и оттоков денежных средств в течение предполагаемого срока привлечения ликвидности, свидетельствующий о способности банка решить возникшие проблемы.

ЦБ будет принимать решение о предоставлении средств финансовым учреждениям в зависимости от их устойчивости и системной значимости.

В конце августа рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило, что совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.