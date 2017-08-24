Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства

«Одно дело, когда закрывают один, два или три банка из-за того, что они что-то нарушили. Но когда закрыта уже треть российских банков, становится понятно, что тут дело в другом», — заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он убежден, что ситуация с закрытием банков «искусственно создана» ЦБ. Результат — катастрофическая положение, причем не только банковского сектора, но экономики страны в целом, подчеркнул Федоров. Депутат напомнил, что указания президента Владимира Путина от 2012 года изучить вопросы обнулении процентных ставок, перехода на работу по принципам Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ) российским ЦБ вообще не были выполнены.

«Абсолютно очевидно, что регулятор находится в глубоком кризисе», — убежден депутат. Показательным, по его мнению, является отсутствие реакции руководства ЦБ на попытку прокуратуры вмешаться в ситуацию с банком «Югра».

Уговаривать бессмысленно. Надо менять принципы работы ЦБ. Надо менять законодательство, подчеркнул Федоров. Для этого необходимо внести изменения в закон о банковской системе и прокуратуре и провести конституционную реформу. В Основном законе надо закрепить, что ЦБ подчиняется органам российской власти, или хотя бы, что его можно проверять по линии прокуратуры и правоохранительной системы, убежден депутат.

«Вопрос уже назрел. И это вопрос не просто отношения прокуратуры и ЦБ по поводу «Югры». Это вопрос выживаемости российской экономики. Необходимо ЦБ привести к порядку, чтобы он подчинялся и действовал в интересах страны, как работают ФРС и ЕЦБ», — резюмировал Федоров.

В Тюмени прошел митинг вкладчиков банков с отозванными лицензиями. По данным «Комсомольской правды», более 300 человек собрались в центре города с требованием сделать работу Центробанка более прозрачной и ограничить полномочия регулятора в отношении кредитных учреждений.

Участники митинга заявили, что вкладчики российских банков стали заложниками действий ЦБ. Регулятор, убеждены они, превышает полномочия и действует непрозрачно.

«Любой банк может быть подвергнут санкциям, проще говоря, рейдерскому захвату ЦБ без объяснения причин, как это произошло с банком «Югра», — говорит руководитель инициативной группы Николай Николаев.

Вкладчики «Югры» считают решение ЦБ об отзыве лицензии у банка абсолютно незаконным: «Банк был надежным, и претензии регулятора безосновательны».