Финансы
 

Временная администрация «Югры» сократит почти всех сотрудников банка

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Банк «Югра», находящийся под управлением временной администрации ЦБ, с 16 ноября сокращает сотрудников. Об этом пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на уведомления об увольнении.

В документах сказано, что решение принято на основании приказа временной администрации от 10 августа 2017 года номер 11-ВА «Об утверждении нового штатного расписания, о сокращении численности и штата работников».

В приказе поясняется, что новая администрация кредитной организации не смогла найти возможность перевода сотрудников на другие подходящие вакансии, поэтому трудовые договоры будут расторгнуты.

Таким образом, из 1700 сотрудников «Югры», числящихся до 10 августа 2017 года в штатном расписании, после сокращения останутся 100 человек. Более 1600 сотрудников потеряют работу.

Как говорится в уведомлениях, временная администрация гарантирует выплаты всех компенсаций в связи с расторжением трудовых договоров.

Как пишет агентство, у сотрудников банка уже возникли претензии к временной администрации, связанные с соблюдением трудового законодательства. Ряд региональных отделений «Югры» подали соответствующие заявления и коллективные жалобы в адрес контролирующих органов.

С 10 июля 2017 года Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода.

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка «Югра». Тем не менее, вкладчикам банка начали возмещать застрахованные средства 20 июля.

Банк не согласился с претензиями регулятора и подал в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ. Руководство банка требует признать недействительным решение Центробанка о вводе временной администрации и объявление моратория на выплаты кредиторам. Предварительное слушание прошло 15 августа, рассмотрение по существу назначено на 19 сентября.

По состоянию на конец первого квартала 2017 года банк «Югра» занимал 33-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

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