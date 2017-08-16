ЦБ не представил доказательств законности ввода временной администрации в «Югру»

На заседании арбитражного суда по иску топ-менеджмента банка «Югра» к ЦБ о признании недействительными решений регулятора о назначении временной администрации и о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов юристы регулятора не представили доказательств, которые обосновывают законность приказов Центробанка. Об этом сообщает Business FM.

Как заявил в суде представитель банка и юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Михаил Осипов, рассматривать законность приказа регулятора о введении временной администрации в банке невозможно без анализа плана участия АСВ в предотвращении банкротства «Югры».

Сообщалось, что план был утвержден Центробанком, однако топ-менеджмент банка не был проинформирован о его существовании.

Осипов пояснил, что документы ЦБ представляют собой служебную тайну и истец не может их получить. В свою очередь, представитель ЦБ возразил против удовлетворения просьбы представителей банка, аргументируя это тем, что документы не имеют отношения к рассматриваемому делу.

Председательствующий судья Максим Кузин отказал представителям банка в удовлетворении ходатайства об истребовании плана, мотивировав это тем, что обязанность предоставить документ возложена на Банк России «по умолчанию» для обоснования законности принятых им решений.

«Мы до сих пор не понимаем, почему руководство «Югры» лишилось контроля над банком», — заключил Осипов.

По мнению представителей банка, ЦБ остановил работу действующей кредитной организации. Они настаивают на том, что решения о назначении временной администрации и о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов незаконны. Из финансовой отчетности «Югры» по состоянию на 7 июля видно, что нормативы ЦБ РФ банком выполнялись. В частности, по состоянию на 4 июля норматив достаточности базового капитала Н 1.1 составлял 7,84 процента при установленном минимуме 5,75 процента. Норматив мгновенной ликвидности Н2 равнялся 262,8 процента, что более чем в 15 раз превышало минимальные показатели, установленные на уровне 15 процента.

«Только сегодня представители регулятора обозначили, что был какой-то план финансового оздоровления банка, о котором мы не имели ни малейшего понятия. В приказе о назначении временной администрации, в обосновании принятого решения не был указан факт утверждения какого-либо плана. Мы не знаем ни содержания документа, ни процедур его рассмотрения и утверждения, суд отказался истребовать этот план, и у нас осталось много вопросов к Центробанку. Надеемся услышать подробные обоснования от представителей ЦБ», — прокомментировал экс-председатель правления банка «Югра» и основной истец по иску Дмитрий Шиляев.

Выслушав все объяснения сторон, судья Кузин принял решение назначить рассмотрение заявления банка «Югра» о признании недействительными решений ЦБ о назначении временной администрации в лице АСВ и о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов на 19 сентября.