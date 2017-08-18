Вкладчики «Югры» потребовали у Набиуллиной план оздоровления банка

Вкладчики-«превышенцы» банка «Югра» по всей России собирают заявления на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной с требованием запросить у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) план финансового оздоровления банка. Об этом сообщают «Банки.ру».

Вкладчики также требуют от регулятора следующие сведения: какие фактические данные использовались при подготовке плана, кто готовил план, как рассматривался и утверждался, какая роль была отведена АСВ в плане и насколько соответствуют фактические действия АСВ плану.

В случае если план не будет предоставлен вкладчикам, они «будут считать, что последующие действия временной администрации во главе с АСВ были направлены на искусственное создание условий для отзыва лицензии».

Кроме того, бывшие вкладчики угрожают ЦБ исками в высшие судебные инстанции и митингами по всей стране «разоренных банков с целью внести необходимые изменения в федеральные законы для защиты вкладчиков от мошеннических схем, прикрытых законом о банковской тайне».

Ранее Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании по заявлению банка «Югра» отклонил ходатайство об истребовании плана санации финучреждения.