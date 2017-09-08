Уровень доверия россиян к банкам упал

Россияне стали меньше доверять банкам — за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Результаты опубликованы на сайте центра в пятницу, 8 сентября.

«Последний год банковский рынок испытал серьезный информационный шок — в СМИ как никогда активно обсуждались отзывы лицензий и проблемный фон вокруг крупных игроков рынка. Это не могло не отразиться на отношении потребителей, в частности на их доверии к финансовым институтам», — сказала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

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Снижение произошло за счет доли сомневающихся — респондентов, говоривших год назад «скорее доверяю», отмечается в исследовании.

Наиболее существенно сократился уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам: если в июле 2016 года он составлял 24 процента, то в нынешнем году упал до 15 процентов.

Уверенность в страховых компаниях в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на пять процентных пунктов, 35 процентов опрошенных выбрали варианты «полностью доверяю» и «скорее доверяю».

Исследование было проведено в июле. Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.

ЦБ с 2013 года вывел из финансовой системы более 300 банков. С начала 2017 года регулятор отозвал 38 лицензий.