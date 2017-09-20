Финансы
 

Шишханов займется оздоровлением Бинбанка

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Председателем совета директоров Бинбанка стал его собственник — бизнесмен Михаил Шишханов. При поддержке ЦБ он займется финансовым оздоровлением Бинбанка и Рост-банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост-банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика», — сказал Шишханов.

Он сообщил, что ранее не рассчитал бизнес-силы, а проблемы Рост-банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры.

«И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке. Я глубоко благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе в марте этого года возглавить совет директоров Бинбанка», — отметил он и добавил, что пакет мер, принятых Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение Бинбанком ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и в первую очередь на защиту интересов вкладчиков.

«Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать все необходимое для защиты интересов всех клиентов», — заключил он.

Бинбанк — одна из крупнейших финансовых организаций России, входит в топ-15 банков по размеру активов. Работает с 1993 года.

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