Набиуллина объявила о масштабной проверке банков

ЦБ до конца года проведет ревизию системы управления рисками и оценки достаточности капитала у банков с размером активов более 500 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Остальные кредитные организации будут подвергнуты такой оценке в 2018 году», — сказала она. В случае выявления недостаточности капитала или такой угрозы регулятор установит для банка индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала, подчеркнула Набиуллина.

Прибыль российского банковского сектора в январе-августе 2017 года превысила результат всего прошлого года и составила 997 миллиардов рублей, сообщила глава ЦБ.

В июле Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции. «Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — подчеркнула она.

Активы свыше 500 миллиардов рублей на 1 августа имеет 21 кредитная организация России: Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Национальный клиринговый центр, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Бинбанк, «Юникредит банк», Росбанк, Райффайзенбанк, «Россия», «Рост банк», Совкомбанк, БМ-банк, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и Мособлбанк.