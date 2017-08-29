ЦБ войдет в капитал «Открытия»

ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «Открытие». Соответствующая информация размещена во вторник, 29 августа, на сайте регулятора.

«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)», — отмечают в ЦБ.

Программа помощи будет осуществляться в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности, которая гарантируется регулятором.

Кроме того, в «Открытии» назначена временная администрация. В ее состав вошли сотрудники Банка России и ФКБС. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Все организации и сервисы, входящие в группу «Открытие» (среди них — «Росгосстрах», банк «Траст», Рокетбанк, НПФ «Лукойл-гарант») продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Банк «Открытие» создан 15 декабря 1992 года. Он является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.