Финансы
 

Минфин назвал ситуацию в банковском секторе стабильной

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Алексей Моисеев
Алексей Моисеев

Благодаря деятельности Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) ситуация в отрасли остается в целом стабильной. Об этом в четверг, 21 сентября, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service.

По его словам, благодаря ФКБС появился понятный механизм санации. Без фонда не было бы понятно, что делать с проблемными банками, и риски в секторе увеличились бы, считает чиновник.

Ранее 21 сентября Центробанк объявил о санации Бинбанка и Рост банка. В конце августа ЦБ принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

В кредитных организациях назначены временные администрации. Регулятор станет основным инвестором банков с использованием средств ФКБС. При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а также не применяется механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

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