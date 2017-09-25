Депутаты предложили собственникам банков оплачивать санацию

Депутаты намерены обязать собственников банков отвечать своим имуществом при санации кредитных организаций. Соответствующим законопроектом в Госдуме займутся в осеннюю сессию, заявил руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что в разработке проекта участвовали представители Банка России. «Мы с ЦБ общались, обсуждали концептуально, они относятся с пониманием. Думаю, в течение месяца мы определимся с подходами концептуальными. Вносить, думаю, будем в ноябре», — сказал он.

Идею о введении субсидиарной ответственности владельцев банков при проведении финансового оздоровления кредитной организации высказал зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев на брифинге, посвященном санации Бинбанка.

21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка и Рост банка. В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

В кредитных организациях назначены временные администрации. Регулятор станет основным инвестором банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а также не применяется механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

В тот же день замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что благодаря деятельности ФКБС ситуация в отрасли остается в целом стабильной.