Греф исключил дальнейшие санации крупных банков

Санаций крупных российских банков, скорее всего, больше не будет. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в пятницу, 22 сентября, сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, на рынке больше таких проблем среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая, и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе», — сказал он.

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ЦБ гарантирует права всех без исключения клиентов кредитных организаций, и ничьи интересны не пострадают, добавил Греф. По его мнению, санация Бинбанка приведет к укреплению российского банковского сектора.

21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка и Рост банка. В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

В кредитных организациях назначены временные администрации. Регулятор станет основным инвестором банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а также не применяется механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

В тот же день замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что благодаря деятельности ФКБС ситуация в отрасли остается в целом стабильной.