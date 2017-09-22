Объединение Промсвязьбанка и банка «Возрождение» удвоит их долю на рынке МСБ

В случае принятия положительного решении акционеров по вопросу объединения Промсвязьбанка (ПСБ) и банка «Возрождение» доля объединенного банка на рынке кредитования малого и среднего бизнес (МСБ) вырастет до почти 5,5 процента, что позволит банку занять третью строчку в рейтинге самых активных игроков рынка, говорит ряд экспертов.

Основной акцент в сегменте малого и среднего бизнеса будет сделан на развитие транзакционного бизнеса, рост объема комиссионных доходов и наращивание остатков на счетах клиентов.

Также объединенный банк станет восьмым по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком «Возрождение», считают аналитики рейтингового агентства Moody’s.

«После завершения сделки группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине банковской группой в России, поднявшись с девятой позиции на данный момент, согласно данным отчетности за первое полугодие 2017 года», – говорится в сообщении агентства.

В 2015 году банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал». С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Сегодня клиентам банка «Возрождение» доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот.

Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03 процента акций через компанию «Промсвязь Капитал Б. В.».