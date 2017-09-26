В Fitch выразили спокойствие по поводу капитала ведущих банков

Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин не опасается за капитал российских системно значимых банков. Об этом он сказал в ходе ежегодной конференции международного рейтингового агентства в Москве, сообщает Rambler News Service.

«Все удовлетворяют требованиям с 2018 года, единственное — Промсвязьбанк и Альфа-банк — но никаких здесь у нас нет опасений, потому что Промсвязьбанк разместил perpetual (субординированные евробонды) в августе, и, соответственно, после этого достаточность капитала улучшилась. А у Альфа-банка, если добавить ту прибыль, которая была сгенерирована за первое полугодие, она тоже дает дополнительный комфорт. Поэтому с точки зрения капитализации системно значимых банков — во всяком случае, то, что раскрывается — у нас опасений нет», — сказал он.

По словам Лопатина, состояние капитала в целом по банковскому сектору можно оценить как стабильное.

«По капиталу все стабильно, если в целом смотреть систему, потому что, как мы понимаем, роста нет, соответственно, активы, взвешенные по риску не растут. Активы, взвешенные по риску, которые номинированы в валюте, тоже не меняются, потому что курс теперь стабилизировался, то есть рисков с этой стороны за год не добавилось. Какая-то прибыль есть, соответственно, капитал тоже стабильный, и система не в убытках, поэтому в целом капитализация по сектору стабильна», — сказал он.

