Российские миллиардеры обвалили курс швейцарского франка

Швейцарский франк, одна из самых стабильных валют в мире, в течение всей недели демонстрирует необычное снижение. Опрошенные Bloomberg эксперты связывают это с проблемами российских миллиардеров после санкций США.

Так, 11 апреля курс франка упал на 0,3 процента по отношению к евро, достигнув минимального уровня с января 2015 года. За единицу европейской валюты давали 1,18 франка. Одновременно доходность двухлетних облигаций Швейцарии выросла до месячного пика.

В банке Credit Agricole SA происходящее объясняют тем, что основной драйвер для швейцарского франка — это потоки капитала, а под санкции, в частности, попали швейцарские компании с инвесторами из РФ.

Bloomberg также обращает внимание на то, что акции компании Sulzer 11 апреля потеряли в стоимости 10 процентов, но 12 апреля резко взлетели. Это произошло после того, как глава «Реновы» Виктор Вексельберг, также попавший под санкции Вашингтона, сократил долю в швейцарской компании.

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На стабильности франка, имеющего репутацию защитного актива во времена потрясений на финансовых рынках, также оказывает влияние торговая война Китая и США и общая геополитическая напряженность, пишет The Business Times. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что швейцарская валюта может быть затянута в торговый конфликт.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

Ограничительные меры Вашингтона обвалили курс рубля и ударили по российскому фондовому рынку, в результате чего богатейшие люди России потеряли в совокупности 16 миллиардов долларов.

В Конгрессе США подготовили проект санкций в отношении российского госдолга и госбанков России, который запрещает американским физическим и юридическим лицам любые операции с ними. Минфин США выступает против таких мер.

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