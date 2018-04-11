Минфин США отказался от санкций против госдолга России

Глава Минфина США Стивен Мнучин по-прежнему считает, что антироссийские санкции не должны быть направлены против государственного долга России, сообщает Bloomberg.

Он отказался комментировать вопрос о том, планируют ли США расширять антироссийские санкции, отмечает агентство.

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10 апреля стало известно, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.

В феврале Минфин США в своем докладе рекомендовал не вводить санкции на российский рынок госдолга. Это может дестабилизировать международные финансовые рынки, считают в министерстве.

По данным ЦБ, зарубежным инвесторам принадлежит 34 процента всех облигаций федерального займа на 2,27 триллиона рублей.

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