Минфин США отказался от санкций против госдолга России

Глава Минфина США Стивен Мнучин по-прежнему считает, что антироссийские санкции не должны быть направлены против государственного долга России, сообщает Bloomberg.
Он отказался комментировать вопрос о том, планируют ли США расширять антироссийские санкции, отмечает агентство.
10 апреля стало известно, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.
В феврале Минфин США в своем докладе рекомендовал не вводить санкции на российский рынок госдолга. Это может дестабилизировать международные финансовые рынки, считают в министерстве.
По данным ЦБ, зарубежным инвесторам принадлежит 34 процента всех облигаций федерального займа на 2,27 триллиона рублей.