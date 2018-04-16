Санкции изменили планы Центробанка

Банк России cнял ограничение на невозможность повышения процентной ставки, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дмитриева, ставка может пойти как вверх, так и вниз. Он отметил, что санкции США и их последствия для финансового рынка не повлияют на среднесрочные прогнозы инфляции в стране и ожидания ее плавного возвращения к 4 процентам годовых.

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Как добавила зампред ЦБ Ксения Юдаева, регулятор не видит смысла вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, однако держит руку на пульсе и «плотно мониторит ситуацию».

ЦБ 23 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, на фоне рекордно низкой инфляции.

Регулятор планировал и дальше снижать показатель, ближайшее заседание по ставке запланировано на 27 апреля.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

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