Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых. Об этом говорится в релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что инфляция находится по-прежнему на низком уровне, по итогам февраля рост цен составил 2,2 процента. «Сохранение инфляции ниже 4 процентов более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году», — говорится в сообщении ЦБ.

В качестве факторов снижения инфляции ЦБ отмечает, что инвестиции в сельское хозяйство продолжают расти, вследствие чего зависимость продовольственного рынка от погодных условий и сезонных факторов не влияют более так сильно, как раньше. Также позитивным фактором является использование бюджетного правила, повышающего устойчивость российской экономики к внешним факторам.

Материалы по теме В России хотят повысить налоги Сколько заплатят россияне, если это случится

При этом инфляционные ожидания населения по-прежнему превышают цель ЦБ по росту цен. «Сохраняется их чувствительность к возможному повышению цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольствие», — отмечает регулятор. Банк России ожидает роста цен в пределах собственного прогноза во второй половине 2018 года. Прогноз ЦБ на конец 2018 года по инфляции составляет 3-4 процента.

Риски регулятор видит в рынке труда, динамике безработицы и заработных плат. «Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию», — говорится в сообщении регулятора. Также Центробанк намерен отслеживать риск-факторы на мировых рынках в контексте роста неопределенности в сфере торговой политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 27 апреля. Регулятор намерен продолжить снижать ключевую ставку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!