Бюджетники обнаружили резкое повышение зарплат

Зарплаты бюджетников, перечисленных в майских указах президента Владимира Путина, резко выросли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Например, преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше, однако в ректорате это никак не объясняли.

Повышение зарплат коснулось и сотрудников здравоохранения, в частности, клинической больницы имени Боткина, психоневрологической больницы Новгородской области и ряда других. Согласно подсчетам Росстата, средняя зарплата врачей выросла почти на 30 процентов — до 72,6 тысячи рублей. Зарплаты учителей увеличились до 33,5 тысяч рублей, а научных сотрудников — до 87,1 тысячи рублей. Средний рост составил 56 процентов и 37 процентов соответственно.

Увеличение зарплат, как указывает издание, произошло зимой после того, как Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы.

Материалы по теме Вот это поворот В 2018 году россиянам заплатят за детей и повысят пенсии. Но кое-что запретят

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, в 2018 году зарплаты врачей, учителей, среднего и младшего медицинского персонала, соцработников, работников науки и культуры, а также сотрудников других бюджетных учреждений вырастут на 4,1 процента.

В рамках реализации указов, в конце января 2018 года российское правительство выделило 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. На сферу образования направлено 7,2 миллиарда рублей, на научное сообщество и здравоохранение по 3,4 миллиарда, на сферу культуры — 0,5 миллиарда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!