Россия
 
Последние новости
Россия обновит все штурмовики
На месте крушения пассажирского самолета нашли выживших
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Создатели «Очень странных дел» извинились за оскорбления женщин
Нефтяная компания не смогла объяснить пропажу 20 миллиардов долларов
Террористы оживились и попали под российские бомбы
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград

Бюджетники обнаружили резкое повышение зарплат

Перейти в «Мою Ленту»

Зарплаты бюджетников, перечисленных в майских указах президента Владимира Путина, резко выросли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Например, преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше, однако в ректорате это никак не объясняли.

Повышение зарплат коснулось и сотрудников здравоохранения, в частности, клинической больницы имени Боткина, психоневрологической больницы Новгородской области и ряда других. Согласно подсчетам Росстата, средняя зарплата врачей выросла почти на 30 процентов — до 72,6 тысячи рублей. Зарплаты учителей увеличились до 33,5 тысяч рублей, а научных сотрудников — до 87,1 тысячи рублей. Средний рост составил 56 процентов и 37 процентов соответственно.

Увеличение зарплат, как указывает издание, произошло зимой после того, как Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, в 2018 году зарплаты врачей, учителей, среднего и младшего медицинского персонала, соцработников, работников науки и культуры, а также сотрудников других бюджетных учреждений вырастут на 4,1 процента.

В рамках реализации указов, в конце января 2018 года российское правительство выделило 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. На сферу образования направлено 7,2 миллиарда рублей, на научное сообщество и здравоохранение по 3,4 миллиарда, на сферу культуры — 0,5 миллиарда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бюджетники рассказали о резком увеличении зарплат перед выборами
Кабмин выделил деньги на увеличение зарплат российских бюджетников
На бюджетников потратят 15 миллиардов рублей
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Владимир Путин

«Я на медведе пока не скакал»

Владимир Путин о мире без России, возвращении Крыма, пиве и смешных фотожабах
13:00Сегодня

Футбольных фанатов оградят от алкоголя  

17:3111 марта

Путин рассказал об отношениях своего деда с Лениным

12:40Сегодня

Лоза рассказал о загрызенном собаками родственнике

Россия00:01 5 марта
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год

«Какова власть — таковы и люди»

Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
11:52Сегодня

Стрелявший по забору россиянин случайно убил прохожего

14:2210 марта

Пьяные школьницы в прямом эфире избили одноклассницу из-за парня

01:09Сегодня

Путин рассекретил подвиг российского спецназовца

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
11:33Сегодня

«Лидеров России» устроили в администрацию президента

10:11 9 марта

Москвичам пообещали оттепель  

18:3711 марта

Путин рассказал о любимом пиве от Меркель

Россия
Владимир Путин«Я на медведе пока не скакал»
Владимир Путин о мире без России, возвращении Крыма, пиве и смешных фотожабах
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Конфликт между Москвой и Россией исчезает»
Почему россияне больше не рвутся в столицу
Футбольных фанатов оградят от алкоголя
Лоза рассказал о загрызенном собаками родственнике
Стрелявший по забору россиянин случайно убил прохожего
Путин рассекретил подвиг российского спецназовца
Все материалы
Мир
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Турецкая невеста с подругами слетала на девичник и разбилась в иранских горах
Россия по просьбе Турции поторопится с поставками С-400
Коммунизм победил
Американские деньги не помогли. Китай возьмет Тайвань без боя
Стивен ЭйвериАмериканское зло
Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить в Кувейте
Шредер не смог в угоду немцам отказаться от дружбы с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
В сети высмеяли обещание Порошенко запустить на Украине 4G
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
В Киеве подожгли храм Московского патриархата
Селфи с Порошенко рассорило украинских блогеров
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Собчак обменялась с украинскими властями подозрениями в шизофрении
Все материалы
Экономика
Тоннель в никуда
Жадность Трампа обвалит американскую экономику
Определена ключевая тема Петербургского экономического форума
Сильные и независимые
Женщины получают меньше, потому что у них слишком много прав
Гройсман пообещал резко снизить расход газа на Украине к 2022 году
Россиян решили оставить без крафтового пива
Россия оспорит пошлины Трампа в ВТО
Выяснены обстоятельства продажи «дочки» Сбербанка на Украине
Все материалы
Силовые структуры
Засветились
Они превратили радиацию в оружие и незаметно убивали людей
Последний полет Симеонов
30 лет назад мать и 10 детей захватили самолет, чтобы сбежать из СССР
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала ликвидированных террористов
Теракт предотвратили в Саратовской области
Петербуржец взял кредит на убийство жены
Военные получили американский танк времен Второй мировой войны
Все материалы
Наука и техника
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Во всей красе
Нищета и величие на первых цветных снимках Российской империи
Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции
Найден способ обуздать энергию звезд
В Минобороны рассказали об утилизации баллистических ракет «Сатана»
Создано продлевающее жизнь лекарство
Все материалы
Спорт
Оттолкнулись от дна
Шипулин ожил к концу сезона. Но где остальные российские биатлонисты?
В Греции вступились за прервавшего матч вооруженного российского бизнесмена
Дональд Трамп, Стив Остин, Винс Макмэн и Бобби ЛашлиКрипота по-американски
Террористы, отбитые патриоты, нечисть и другие легенды рестлинга
Женщина-боец одолела мужчину по правилам MMA
Чемпион Европы по футболу побил недовольного его игрой болельщика
Серена Уильямс возненавидела игры против сестры
Бывший игрок сборной Англии по футболу оплевал 14-летнюю девочку
Все материалы
Культура
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
Матильда Кшесинская (справа) и Николай Солянников (слева) в балете Мариуса Петипа «Пробуждение Флоры»Дуэлянт, трудяга, гений
Он приехал в Россию и сделал русский балет великим
Участник рэп-группы The Diplomats забыл пистолет в аэропорту
Илона Маска нашли на диджей-сете Снуп Дога
Монахиня попросила Кэти Перри остановиться и умерла
Майкл Кейн зарекся работать с Вуди Алленом
Все материалы
Интернет и СМИ
Гуляй, рука
Мэрилин МонроРаньше было лучше
Американцы мечтают вернуть женщин и чернокожих на место
Жизнь в дыре
Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус
На автора «оптической иллюзии» с семечками обиделись за оболванивание публики
Трамп-младший поверил в мем с отцом и «российским шпионом» и подвергся насмешкам
В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову
Все материалы
Ценности
Мохнатые красоты
Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Тайны команданте
Женщины, богатства и стиль Фиделя Кастро
Подделкам объявили криптовойну
Престарелая подруга Ива Сен-Лорана изобразила «Венеру в мехах»
Толстую супермодель наградили за бодипозитив
Слава Зайцев провел свой последний показ мод
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
Назван самый опасный город в мире
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Все материалы
Из жизни
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
Австралийка бросилась в воду ради спасения ядовитого паука
Снизу постучали
Они живут под землей втайне от всех и не хотят выходить на свет
Лошадь вышла на танцпол в ночном клубе и запаниковала
Смертоносную змею поймали с помощью отбойного молотка
Брэд Питт отказался от секса
Мальчик вырос до 224 сантиметров и стал баскетболистом
Все материалы
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен — и не только
Видео: первый тест Mercedes-Benz CLS
Тест-драйв «Мерседеса», который не оставил шансов конкурентам
Дрифт на 460-сильной BMW M4 по Нюрбургрингу сняли на видео
Названы рублевые цены на самый большой кроссовер Volkswagen
Новый супергибрид McLaren разгонится до 391 км/ч
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы