На бюджетников потратят 15 миллиардов рублей

Кабмин одобрил выделение 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам. Об этом говорится в решении, опубликованном в субботу, 20 января, на сайте правительства России.

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«Средства в размере 14,5 миллиарда рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений», — говорится в решении правительства.

Отмечается, что данное решение позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента показателей зарплат бюджетников.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, в 2018 году зарплаты врачей, учителей, среднего и младшего медицинского персонала, соцработников, работников науки и культуры, а также сотрудников других бюджетных учреждений вырастут на 4,1 процента.

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