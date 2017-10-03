Наибольший рост зарплат в 2017 году зафиксирован у руководителей

Заработные платы руководителей и ведущих специалистов выросли с начала 2017 года выросли на пять процентов, у специалистов — на три процента, у сотрудников начального уровня — только на два процента. Об этом сообщается в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

На конец сентября 2017 года совокупные месячные доходы (оклад плюс бонусная часть) у линейных руководителей и ведущих специалистов выросли до 118 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно, у специалистов — до 49 тысяч рублей, у сотрудников начального уровня — до 34 тысяч рублей.

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Максимальная прибавка к зарплате зафиксирована у россиян, работающих в иностранных компаниях, указывают эксперты.

В пятерке городов с наибольшими зарплатами лидирует Москва, затем следуют Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург. Меньше всего выросли заработки граждан в Северо-Кавказском федеральном округе, отмечается в материалах HeadHunter.

В исследовании использовались данные 750 компаний-участников, которые представили обновленную информацию о зарплатах своих сотрудников к концу сентября 2017 года.

27 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что реальные зарплаты в 2017 году увеличатся более чем на три процента. В следующем году рост превысит четыре процента.

Минфин России прогнозирует, что зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента Владимира Путина.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в августе составляла 38 040 рублей. По сравнению с августом 2016 года она выросла на 7,1 процента в реальном выражении, по сравнению с июлем 2017-го — снизилась на 1,5 процента.