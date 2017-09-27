Орешкин рассказал о восстановлении доходов россиян после кризиса

Чтобы восстановить потери реальных доходов россиян, которые произошли в 2014-2015 годах, потребуется несколько лет. Об этом в среду, 27 сентября, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, реальные зарплаты в 2017 году увеличатся более чем на три процента. В следующем году рост превысит четыре процента. «[Это произойдет] в том числе благодаря таким решениям, как рост зарплат в бюджетном секторе, который должен стать максимальным за последние несколько лет. Сыграет свою роль и повышение МРОТ», — добавил министр.

Нынешний рост доходов населения основан не на нефтяных ценах, а на повышении производительности труда, подчеркнул Орешкин.

11 сентября Орешкин заявил, что за три года рост реальных зарплат в России составит около 10 процентов.

С октября 2014 по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца, констатируют эксперты ВШЭ. Продукты за этот период подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2, услуги — на 21,3 процента.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в августе составляла 38 040 рублей. По сравнению с августом 2016 года она выросла на 7,1 процента в реальном выражении, по сравнению с июлем 2017-го — снизилась на 1,5 процента.