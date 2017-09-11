Орешкин посулил россиянам 10-процентную прибавку к зарплате

За три года рост реальных зарплат в России составит около 10 процентов. Об этом в понедельник, 11 сентября, на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

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«Рост заработной платы крайне важен, потому что он позволяет привлекать и оставлять стране лучшие таланты, а в современной глобальной экономике конкуренцию всегда выигрывает тот, кто способен максимально эффективно, во-первых, реализовывать потенциал своих граждан и, во-вторых, быть наиболее привлекательным местом для жизни и работы лучших талантов», — сказал министр.

По последним данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в июле составляла 39355 рублей. По сравнению с июлем 2016 года она выросла на 4,6 процента в реальном выражении, по сравнению с июнем 2017-го — упала на 6,6 процента.

В начале августа эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014-го по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2, услуги — на 21,3.