Россияне стали больше тратить и меньше экономить

Россияне находятся на стадии перехода от сберегательной модели поведения к потребительской. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

«Сейчас наблюдается, как минимум, два признака отхода населения от сберегательной модели поведения: во-первых, сбережения в реальном выражении начали снижаться, а во-вторых, их динамика оказывается слабее изменения реальных располагаемых доходов», — приводит агентство выдержку из исследования.

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Его авторы также указывают на, что рост потребительских расходов может привести к негативным последствиям. С учетом высокой доли импортных товаров в структуре потребления увеличение трат приведет к росту зарубежных поставок. «Это может оказать давление на курс рубля и инфляцию, что достаточно сложно предотвратить мерами процентной политики (изменением ключевой ставки ЦБ — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркивают аналитики Райффайзенбанка.

Ранее 1 августа ВШЭ сообщила, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.